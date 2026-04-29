Son dakika | 'İki Ahmet göreve' çağrısı karşılık mı buluyor? İktidara yakın gazeteci son dakika diye paylaştı

Son dakika | 'İki Ahmet göreve' çağrısı karşılık mı buluyor? İktidara yakın gazeteci son dakika diye paylaştı
Son dakika haberi... İmralı Süreci kapsamında Bahçeli'nin CHP'li Ahmet Özer ve DEM Partili Ahmet Türk için göreve dönmesine yönelik çağrılarının ardından dikkat çeken bilgi paylaşıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Sinan Burhan, 'İki Ahmet'in Mayıs ayı içinde görevlerine döneceklerinin ifade edildiğini paylaştı.

İmralı Süreci'nin başlamasının ardından kayyum sisteminin de kaldırılması hem muhalefetin ortak talebi olarak öne çıkmış hem de MHP Lideri Bahçeli tarafından sık sık eleştiri konusu olmuştu.
Sürecin başlamasının ardından kayyum sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, grup toplantılarında konuya dair yaptığı açıklamalarda hem CHP'li Ahmet Özer'i hem de DEM Partili Ahmet Türk'ü kast ederek 'İki Ahmet göreve' çağrısını yapmıştı.

O ÇAĞRI KARŞILIK MI BULUYOR?

Sinan Burhan tarafından sosyal medya hesabından 'Son dakika' denilerek paylaşılan o bilgi:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılacak. Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine döneceği ifade ediliyor."

BAHÇELİ: SÖZÜMÜZ SÖZDÜR

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin "Ahmet Özer, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş" sorusuna, "Siz bizi tanımıyorsunuz... Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" yanıtını vermesi ile gündem olmuştu.

SOMUT ADIM ELEŞTİRİSİ

Cumhur İttifakı üyesi MHP'nin lideri tarafından birçok defa yapılan bu çağrıların ardından Ahmet Türk, "Hatta bazı adımların atılması için yasal, hukuki bir sürecin başlamasına da gerek yok. Kayyumlar düzenlemesinde yasal bir düzenlemeye gerek yok. AİHM kararlarının uygulanması için yasal bir sürece gerek yok" açıklamasını kullanmıştı.

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ İKTİDARA MESAJ"

Görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum atanan bir diğer isim Ahmet Özer de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve Bahçeli'nin kayyum sözlerinin iktidara bir mesaj olduğunu belirtmişti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyım uygulamasına son verilmesi talebini “Ahmetler görevlerine dönsün” diyerek de ısrarla yinelemektedir. Sn. Bahçeli'nin kayyım garabeti ile halk iradesinin gaspının ortadan kalkmasına ilişkin çağrıları değerlidir. Bu çağrıları için kendisine Esenyurt halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum."


ÇAĞRILARA RAĞMEN KAYYUMUN GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ahmetler makama" diyerek başlattığı siyasi tartışmalara rağmen, İçişleri Bakanlığı, 4 Mart tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum Tuncay Akkoyun'un görev süresini iki ay daha uzattı.

