HSK atama kararları açıklandı: 34 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılan adli yargı kararnamesi ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) ile çeşitli il ve ilçelerdeki adliyelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

İşte HSK kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcıların tam listesi ve atandıkları yeni görevler:

YARGITAY KADROLARINA YAPILAN ATAMALAR

Kararname ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Tetkik Hakimliği kadrolarına atanan isimler şu şekilde sıralandı:

Seyit Ahmet Alperen: Adalet Bakanlığı İç Denetçisi görevinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.



Fettah Çavuş: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.

Tahsin Mutlu: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.

Kenan Uzun: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.



Yurdagül Keskin: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.



Hakan Yelek: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.



Yasin Yıldırım: Menemen Cumhuriyet Savcılığından, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına.



Rezzan Yıldız: Hanak Cumhuriyet Savcılığından, Yargıtay Tetkik Hakimliğine.



BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDEKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Bölge Adliye Mahkemelerinde görevlendirilen isimler şunlar oldu:



Zümra Yılmaz: Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığından, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Adnan Korkmaz: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanlığından, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Özgür Kuzulu: Bakırköy Hakimliğinden, İstanbul BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Ali Canbolat: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Osman Elma: Ankara Hakimliğinden, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Abdulkadir Kutluk: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Merve Özcan: Yargıtay Tetkik Hakimliğinden, Ankara BAM Üyeliğine.



Çağdaş Özer: Ceyhan Hakimliğinden, Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Beyhan Karakaşlı: İzmir Cumhuriyet Savcılığından, İzmir BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Gürkan Kütük: Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden, Antalya BAM Cumhuriyet Savcılığına.



Fatih Arıcıgil: Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden, Antalya BAM Cumhuriyet Savcılığına.

ANTALYA VE İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞEN ATAMALAR

Yeni kararname ile Antalya merkezi ve ilçelerinde geniş kapsamlı görev yeri değişiklikleri yapıldı:

Behçet Tufan Turan: Antalya Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.



Mehdi Özçoban: Antalya Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.



Gamze Almalı: Kemer Cumhuriyet Başsavcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.



Ahmet Kuşak: Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine.



Zübeyde Dalgülge Şengül: Korkuteli Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Savcılığına.



Doğancan İnce: Kemer Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Savcılığına.



Yasir Aksoy: Finike Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Savcılığına.



Yunus Emre Özdemir: Serik Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Savcılığına.



Alperen Kiziroğlu: Kumluca Cumhuriyet Savcılığından, Antalya Cumhuriyet Savcılığına.



Batuhan Kılınç: Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığından, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına.

DİĞER İL VE İLÇELERDEKİ HAKİM VE SAVCI ATAMALARI

Kararnamede yer alan diğer atama kararları ise şu şekilde gerçekleşti:

Pınar Şafak: Bakırköy Hakimliğinden, Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına.



Yaşar Tanrıverdi: İzmir Cumhuriyet Savcılığından, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına.



Osman Can: Kayseri Hakimliğinden, Gaziantep Hakimliğine.



Hilmi Kahveci: Nevşehir Cumhuriyet Savcılığından, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına.



Özlem Parlar: Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinden, Ankara Cumhuriyet Savcılığına.

HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan kararnameye ait resmi duyuru ve detaylar, Hakimler ve Savcılar Kurulunun resmi internet portalı üzerinden erişime açıldı.