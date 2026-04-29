Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 kişi gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 750 gram esrar ile ruhsatsız tam otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMALAR YAPILDI

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde gerçekleştirilen detaylı aramada; 750 gram esrar ile ruhsatsız bir adet tam otomatik av tüfeği bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında otomobilde bulunan F.A. (37), A.Ç. (46) ve M.Y. (54) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

