Döverek öldürmüştü: Asena'nın katiline verilen 'ağırlaştırılmış müebbet' Yargıtay'dan döndü

Haziran 2023'te, bir yıldır beraber olduğu Esra Asena Temir'i döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Mustafa Bangiz hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtaydan döndü.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan Bangiz hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanığın avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine avukatlar, bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz’in yeniden yargılanmasına hükmetti.

Bozma kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

"Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4’üncü maddesinin 1’inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur."

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Mustafa Bangiz, 6 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

Esra Asena Temir'in annesi Asiye Temir ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi.

Asena’nın başına defalarca vurulmak suretiyle hayatını kaybettiğini kaydeden Söylemez şöyle konuştu:

"Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız. Çünkü bu sadece Esra’nın dosyası değil, bu hepimizin güven duygusudur, bu adalete olan inancımızdır. Burada tüm kız çocuklarımızın can güvenliği ve adalete olan inancı için bulunmaktayız. Aile burada, Esra yok. Biz çok büyük bir şey istemiyoruz.

Sadece gerçeğin görülmesini, bu hayatın değerinin korunmasını, Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sadece Esra için değil tüm kız çocuklarımız tüm evlatlarımız için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bugün burada açıkça söylüyoruz. Esra unutulmayacak, bu dosya kapanmayacak, bu mücadele bitmeyecek. Biz Esra için, ailesi için, adalete inanan herkes için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"