Döverek öldürmüştü: Asena'nın katiline verilen 'ağırlaştırılmış müebbet' Yargıtay'dan döndü
Haziran 2023'te, bir yıldır beraber olduğu Esra Asena Temir'i döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Mustafa Bangiz hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtaydan döndü.
ASENA'NIN KATİLİNE VERİLEN CEZA BOZULDU
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan Bangiz hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, sanığın avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine avukatlar, bu kez dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz’in yeniden yargılanmasına hükmetti.
"ANİ GELİŞEN KAVGA ANINDA..."
Bozma kararının gerekçesi şöyle açıklandı:
"Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4’üncü maddesinin 1’inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur."
Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Mustafa Bangiz, 6 Mayıs’ta yeniden hakim karşısına çıkacak.
27 YAŞINDA KATLEDİLEN ASENA'NIN AİLESİNDEN KARARA TEPKİ
Esra Asena Temir'in annesi Asiye Temir ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi.
Asena’nın başına defalarca vurulmak suretiyle hayatını kaybettiğini kaydeden Söylemez şöyle konuştu:
"Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız. Çünkü bu sadece Esra’nın dosyası değil, bu hepimizin güven duygusudur, bu adalete olan inancımızdır. Burada tüm kız çocuklarımızın can güvenliği ve adalete olan inancı için bulunmaktayız. Aile burada, Esra yok. Biz çok büyük bir şey istemiyoruz.
Sadece gerçeğin görülmesini, bu hayatın değerinin korunmasını, Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sadece Esra için değil tüm kız çocuklarımız tüm evlatlarımız için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bugün burada açıkça söylüyoruz. Esra unutulmayacak, bu dosya kapanmayacak, bu mücadele bitmeyecek. Biz Esra için, ailesi için, adalete inanan herkes için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"
"YARGITAY’IN KARARIYLA BENİM EVLAT ACIM BİN KAT ARTTI"
Anne Asiye Temir ise kızının katili hakkında verilen karara şu tepkiyi gösterdi:
"Mersin’de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatladım, yüreğime su serpti. Ancak Yargıtay’ın kararı bozmasıyla benim evlat acım bin kat arttı. Benim kızım gitti, daha nice kızlar gitti. Bu çocuklarımıza yazık. Ben adalete güveniyorum. Böyle canileri bırakmasınlar. Adalete, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. Benim gibi anneleri düşünerek karar versinler. Bir daha evlat acısı çeken anneler olmasın. Ben bir acılı anneyim. Ben 3 senedir Esra’mın ateşiyle yanıp, kavruluyorum. Hiçbir zaman dinmeyecek bir ateş bu. Başka anneler yanmasın, adalet yerini bulsun."
NE OLMUŞTU?
29 Haziran 2023’te inşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Mustafa Bangiz, Esra Asena Temir’i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Bangiz, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)