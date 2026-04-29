"Dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye yüz binlerce lira ceza

Karabük'te polisin ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü İ.C.U., yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 446 bin lira ceza kesildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik suçlarından toplam 446 bin lira idari para cezası uygulandı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. 78 SV 781 plakalı otomobiliyle 1007. Cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü İ.C.U., ekiplerin 1. Cadde üzerinde önünü kesmesiyle durduruldu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü İ.C.U. ve yanındaki arkadaşı A.C.G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplere zorluk çıkaran iki şüpheli, yere yatırılarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ

Yapılan kontrollerde sürücü İ.C.U.'nun ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

REKOR CEZA

Sürücü İ.C.U.'ya "dur" ikazına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, alkolmetreyi üflemeyi reddetmek, trafik işaret ve levhalarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirme ve diğer araçların emniyetle geçişini beklememek maddeleri kapsamında toplam 446 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

