Otogarda taksici cinayeti: Aracında vurulmuş halde bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki otobüs terminalinde taksicilik yapan 49 yaşındaki Ali Alev, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde otobüs terminalindeki yazıhanelerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Ali Alev’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Ali Alev’in tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, terminalin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak delil çalışması başlattı. Alev’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve çok yönlü soruşturma başlattı. (DHA)