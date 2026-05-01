Son dakika | Sendikacı Başaran Aksu gözaltına alındı

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerinde daha önce gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bugün 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek için Mecidiyeköy'de sendikası üyeleriyle bir araya geldi.

1 Mayıs'ta çok sayıda gözaltı ve sert müdahale! Erkan Baş'a da biber gazı sıkıldı

BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Sendikacı Başaran Aksu burada gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce bir konuşma yapan Aksu, "Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda" dedi. Yetkililere çağrıda bulunan Aksu, "Bizler onlarca kez 1 Mayıs'ta gözaltına alındık, hepsinden beraat ettik. Ortada suç yoktur, suç bu kuşatmanın kendisidir. Kuşatmayı açın Taksim'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.