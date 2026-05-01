Son dakika | 1 Mayıs'ta çok sayıda gözaltı ve sert müdahale!

Her sene olduğu gibi bu senede de yasakların gölgesinde kutlanmaya çalışan 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul'da abluka altında geçiyor. Kentin kalabalık meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim bu sene de yasak.

Ancak yasak kararının uygunsuz olduğunu savunan birçok vatandaş, karara rağmen Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş ve Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen HKP'liler yöneticileri ile beraber sert müdahalelerin ardından gözaltına alındı.

İstanbul 1 Mayıs'ta gözünü ablukaya açtı!

HKP'liler 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında abluka altına alınan İstanbul'da kapatılan Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri HKP'liere müdahale etti. Gözaltılar var.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTI!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ellerinde parti flamaları ile 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürümek isteyen HKP'liler polis ekipleri sert müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında ters kelepçe ile gözaltılar olduğu aktarıldı. Taksim'e çıkan ara sokaklardan meydana ulaşmaya çalışan gruptakilere yapılan gözaltılar arasında HKP'li yöneticilerin de gözaltına alındığı görüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİLER

Parti yöneticileri dahil gözaltına alınan HKP'lier, Beşiktaş'tan Taksim'e çıkarken polisin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Gözaltına alınan partililer polis araçlarına bindirildi.

MECİDİYEKÖY'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE BİBER GAZI

Mecidiyeköy Meydanı'nda da birçok polis ile cadde abluka altına alındı. Basın mensupları da polislere tepki gösterdi. Gazeteci Evrim Kepenek'in aktardıklarına göre saat 10.26 sularında çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.

Polis ekipleri Taksim'e gitmek isteyen vatandaşlar ve TİP'lilere müdahale etti. Müdahale sırasında biber gazının da kullanıldığı görüldü.

KÖPRÜDE DE GÖZALTI!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de ekiplerin köprünün ortasında birçok kişiyi gözaltına aldığı görüldü. 40 kişilik bir grubun köprüde gösteri yaparak seslerini duyurmak istedikleri aktarıldı.

Yapılan bu gözaltıların nedeni henüz bilinmiyor.

EN AZ 80 GÖZALTI VAR

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nin aktardığı son bilgilere göre saat 10.50 itibarı ile İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 80'e çıktı.

"HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ" SLOGANLARI ATILDI

Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanan kalabalık omuz omuza girip polis barikatının karşısında sloganlar attı. 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganlarının atıldığı duyuldu. Öte yandan alanda, Taksim'e çıkmak isteyenler ile polis arasında uzun süren arbedenin de yaşandığı ifade edildi. 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, Mecidiyeköy'de polis tarafından ablukaya alındı.

Haber güncellenecek...