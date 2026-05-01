İstanbul'da 1 Mayıs ablukası! İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

1 Mayıs'ta İstanbul'daki resmi kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal oldu. Taksim Meydanı ile meydana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kent genelinde ise çok sayıda metro istasyonu, vapur iskelesi ve cadde kapatıldı.

KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs saat 05.00'dan itibaren kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

BEYOĞLU KAPANAN YOLLAR

1. İstiklal Caddesi

2. Sıraselviler Caddesi

3. İnönü Caddesi

4. Mete Caddesi

5. Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

6. Boğazkesen Caddesi

7. Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim Ayrımlarından İtibaren)

8. Atıf Yılmaz Caddesi

9. Turancı Başı Caddesi

10. Hamalbaşı Caddesi

11. Kamer Hatun Caddesi

12. Yeni Çarşı Caddesi

13. Meşrutiyet Caddesi

14. Bostanbaşı Caddesi

15. İlk Belediye Caddesi

16. Hayriye Caddesi

17. Asmalı Mescit Caddesi

18. Cihangir Caddesi

19. Tak-ı Zafer Caddesi

20. Abdülhak Hamit Caddesi

21. Galip Dede Caddesi

22. Asker Ocağı Caddesi

23. Taşkışla Caddesi

24. Zambak Sokak

25. Meşelik Sokak

26. Mis Sokak

27. Billurcu Sokak

28. Balo Sokak

29. Sadri Alışık Sokak

30. Akarsu Yokuşu Sokak

31. Defterdar Yokuşu Sokak

32. Kazancı Yokuşu Sokak

33. Kumbaracı Yokuşu Sokak

34. Osmanlı Sokak

35. Dünya Sağlık Sokak

36. Selime Hatun Cami Sokak

37. Çiftevav Sokak

38. Akyol Sokak

39. Halas Sokak

40. Nuri Ziya Sokak

41. Miralay Şefikbey Sokak

42. Tarlabaşı Bulvarı,

43. Refik Saydan Caddesi

44. Unkapanı Köprüsü Taksim Yönü

45. Dolapdere Taksim Caddesi

46. Sakızağacı Caddesi

47. Çukur Sokak

48. Peşkirci Sokak

49. Demirbaş Sokak

50. Kalyoncu Kulluğu Caddesi

51. Ömer Hayyam Caddesi

52. Aynalı Çeşme Caddesi

53. Tepebaşı Caddesi

54. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi Kesişimi Dolapdere İstikameti

55. Bahriye Caddesi Taksim Dolapdere Ayrımı Dolapdere İstikameti

56. Tersane Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar

57. Irmak Caddesinden Yedikuyular Caddesi Taksim İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Tarlabaşı Bulvarı

2. Refik Saydam Caddesi

3. Meclis-i Mebusan Caddesi

4. Tersane Caddesi

5. Barbaros Bulvarı

6. Cumhuriyet Caddesi

7. Yedikuyular Caddesi

8. Irmak Caddesi

9. Piyalepaşa Bulvarı

10. Bülent Demir Caddesi

11. Bahriye Caddesi

12. Fişekhane Deresi Caddesi

13. Dereboyu Caddesi

14. Melek Sokak

15. Evliya Çelebi Caddesi

16. Piyalepaşa Bulvarı

17. Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere İstikameti)

18. Akağalar Caddesi

19. Kurtuluş Caddesi

ŞİŞLİ'DE KAPANAN YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi (Esentepe girişi ile Halaskargazi caddesi arasında kalan kısım)

2. Merkez Caddesi

3. Halaskargazi Caddesi

4. 19 Mayıs Caddesi (Türk Kalp Vakfı Kavşak ile Büyükdere arasında kalan kısım)

5. Aytekin Kotil Caddesi (Cevahir İş Merkezi ile Büyükdere arasında kalan kısım)

6. Bahçeler Sokak

7. Garaj Sokak

8. Ortaklar Caddesi (Mecidiyeköy Meydan ile Bahçeler sokak arasında kalan kısım)

ALTERNATİF YOLLAR

1. Ortaklar Caddesi

2. Abidei Hürriyet Caddesi

3. Mevlüt Pehlivan Sokak

4. Vali Konağı Caddesi

5. Hakkı Yeten Caddesi

6. Dolapdere Caddesi

7. Darülaceze Caddesi

8. Hrant Dink Sokak

9. Ebe Kızı Sokak

10. İzzet Paşa Sokak

11. Rumeli Caddesi (Nişantaşı Kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım)

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş İlçesinde muhtelif cadde ve sokaklar, gerekli görülen durumlarda kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacak.

KADIKÖY'DE KAPANAN YOLLAR

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi Arasında Kalan Tıbbiye Caddesi bu caddeye çıkan bütün yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım Caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi- Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi- Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

3. Dr. Esat Işık Caddesi

4. Acıbadem Caddesi

5. Recep Peker Caddesi

6. Bağdat Caddesi

7. D-100 Karayolu

8. Taşköprü Caddesi

9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL - SAAT 11.00 İTİBARIYLA KAPANACAK YOLLAR

1. Savarona Caddesi (Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Hükümet Caddesi kesişimi arasında

kalan kısım)

2. Hükümet Caddesi (Kartal Baba Alt Geçidi ile Savarona Caddesi arasında kalan kısım)

ALTERNATİF YOLLAR

1. Turgut Özal Bulvarı

2. Egemenlik Bulvarı

3. Neyzen Tevfik Caddesi

4. Üsküdar Caddesi

BAZI METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Saat 05.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar; Kadıköy ilçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronları boşaltıldı.

Yine saat 05.00'dan itibaren; M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferlere kapatıldı.

Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun ise sadece Meydan çıkışının açık.

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvay seferleri, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı seferleri durduruldu.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatıldu.

Ayrıca, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın seferleri de durduruldu.

VAPUR SEFERLERİ

Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında karşılıklı yolcu ve araç (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde bulunan iskelelere) taşınmamasına karar verildi.

Eyüp tarafına yapılan seferler ise devam edecek ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferler iptal edildi.