Kadıköy metro istasyonu için 1 Mayıs kararı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı kapsamında yer alan Kadıköy istasyonunda, İstanbul Emniyeti’nin talebi doğrultusunda geçici bir uygulamaya gidildi.
Yapılan açıklamada, istasyonun 1 ve 4 numaralı yolcu giriş-çıkış noktalarının işletmeye kapatıldığı bildirildi.
DİĞER GİRİŞLER HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
Kapatılan girişlerin dışında kalan tüm istasyon erişim noktalarının yolcuların kullanımına açık olduğu vurgulandı.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Emniyeti’nin talebi doğrultusunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattımızın Kadıköy istasyonu 1 ve 4 numaralı yolcu giriş çıkışı işletmeye kapatılmıştır. İstasyonumuzun diğer giriş çıkış alanları yolcularımızın kullanımına açıktır."
#MetroDuyuru #M4— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 1, 2026
