Sakarya'da kargo gemisi karaya oturdu

Yayınlanma:
Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında etkili olan şiddetli fırtına, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Kamerun bayraklı bir yük gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya doğru sürüklendi ve Karasu Halk Plajı yakınlarında karaya oturdu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Fırtınanın etkisini artırdığı bölgede zaman zaman sağanak yağışın da görüldüğü, denizde ise dalga yüksekliğinin ciddi seviyelere ulaştığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

