325 metre uzunluğundaki gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı
İstanbul Boğazı’nda “Castorone” adlı dev geminin geçişi nedeniyle deniz trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey seyri sırasında güvenlik gerekçesiyle boğazın transit gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden alınan bilgiye göre; Castorone isimli 373 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisinin güney-kuzey boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.
Öte yandan, aynı gemi iki gün önce Çanakkale Boğazı’ndan geçmişti. Ege Denizi’nden giriş yapan geminin geçişi sırasında boğaz trafiği tek yönlü olarak askıya alınmıştı. (DHA)