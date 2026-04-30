Ali Mahir Başarır ateş püskürdü! "Video ile oynanıp servis edildi, derin yapı yapıyor"

Dün iktidar medyasında, 12 Nisan 2024'te Antalya'da yaşanan teleferik kazası sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın bölgeye gitmeyip Göcek'te bir teknede olduğuna dair görüntüler servis edildi. Haberde, Özel'in heyet görevlendirmesi yaptığına dair sosyal medya paylaşımı hatırlatılarak, bu isimlerin 13 Nisan'da teknede olduğu öne sürüldü.

"12'SİNDEN 13'ÜNE KADAR SABAHLADIK, KRİZ MASASINDAYDIK"

Görüntülerin dolaşıma sokulmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kamera karşısına geçerek iddialara tüm detaylarıyla yanıt verdi. Olay günü ve sonrasında nerede olduklarının kayıtlı olduğunu belirten Başarır, açıklamasına şu sözlerle başladı:

"Yine operasyon çocukları devrede. Gazeteci görünümlü münafık, iftiracı yaratıklar. Utanç verici bir dönemden geçiyoruz. Bugün bir video çıkmış. Antalya'da 12 Nisan 2024'teki teleferik kazasında teknede olduğumuzu iddia etmişler."

"Bakın, sosyal medya hesaplarım, televizyon kanalları0 basın toplantıları her şeyi ortaya koyuyor. Olay 12 Nisan tarihinde, 2024'te gerçekleşti. Saatler sonra Kepez'deydik milletvekillerimizle. 12'sinden 13'üne kadar sabahladık ve vali, emniyet müdürü, jandarma, milletvekilleri, belediye başkanı kriz masasında insanların kurtarılmasını bekledik, çabaladık. 13'ünde tüm milletvekilleri yine oradaydık. Basın toplantısı yaptık, televizyonlara bağlandık."

"İKİ KONUŞMAYI BİRLEŞTİRMİŞLER, DEVLETTEKİ DERİN YAPI YAPIYOR"

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerinin yanına geçtiklerini ifade eden Başarır, videonun kurgulandığını belirterek şöyle devam etti:

"Akşamüzeri tüm insanlar kurtarılana kadar hepimiz oradaydık. Ve herkes kurtulduktan sonra ailemizle Antalya'da kaldık. Şimdi bir video çıkarmışlar. İki konuşmayı birleştirmişler. Biz o gün alem yapıyormuşuz. Kim bunu yapıyor? Evet, devletteki derin yapı yapıyor."

"ANA MUHALEFET LİDERİ VE MİLLETVEKİLLERİ İZLENİYOR MU?"

Videonun sızdırılma şekline ve zamanlamasına dikkat çeken Başarır, yasadışı dinleme ve takip mekanizmalarını işaret ederek devlete ve iktidara şu soruları yöneltti:

"Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız, çocuklarımızla. Nasıl sızabiliyor bu? Bu nasıl sızabiliyor? Ben mi paylaştım? Veli Ağbaba mı? Sayın Genel Başkan mı? Hayır, kimse paylaşmadı. Bizi mi dinliyorsunuz? Nereden buldunuz kardeşim? Nereden buldunuz o videoyu? Türkiye'nin geldiği nokta utanç verici bir nokta. Ve bu videoyla oynamışsınız, tarihleri değiştirmişsiniz."

"Soruyorum, Bakana soruyorum, bu devlete soruyorum: Ana muhalefet lideri ve milletvekilleri izleniyor mu? Ne yapmışız orada? Çocuklarımız var, eşimiz var. Utanmıyor musunuz gizlice çekilen, takip ettiğiniz, ele geçirdiğiniz videoları yaymaya? Suç değil mi bu? Bu namussuzluk, alçaklık, şerefsizlik."

"BUNUNLA MI AHLAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANACAKSINIZ?"

Başarır, açıklamasını sorumluların hesap vereceğini vurgulayarak noktaladı:

"Ve bu şerefsizliğe ortak olan insanlar var. Ama şunu bilin, bunun hesabını vereceksiniz. Vermelisiniz. Koskoca devleti, devletin birimlerini ne hale getirdiniz? Herkes, herkes o görüntüleri görsün. 13'ünde, 12'sinde, Nisan'da neredeymişiz biz? Neredeymişiz? Bununla mı itibar kazanacaksınız? Ya da Recep Tayyip Erdoğan bununla mı ahlaki üstünlüğü kazanacaksın?"