Son dakika | Astsubay temin şartları değişecek mi? MSB açıklama yaptı

Son dakika | Astsubay temin şartları değişecek mi? MSB açıklama yaptı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddialara açıklama yaptı. Bakanlık, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunda yer alan “astsubay temin şartlarının değiştirileceği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

MSB, bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, personel özlük haklarının mevcut mevzuat çerçevesinde geliştirilmeye devam ettiğini bildirdi.

Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? MSB personel temin sayfası - Son Dakika Haber

Milli Savunma Bakanlığı, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddiaları şu açıklamayla yalanladı:

"Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

