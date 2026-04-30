Son dakika | Astsubay temin şartları değişecek mi? MSB açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunda yer alan “astsubay temin şartlarının değiştirileceği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

MSB, bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, personel özlük haklarının mevcut mevzuat çerçevesinde geliştirilmeye devam ettiğini bildirdi.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddiaları şu açıklamayla yalanladı:

"Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur."