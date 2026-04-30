MSB: (3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev değişimine ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

MSB: (Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin) Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

MSB: (Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin) Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır.



MSB: (GKRY'e Fransız askerlerinin konuşandırılma ihtimaline ilişkin) Kıbrıs Adası'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır.

MSB: (İsrail'in küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin) Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.