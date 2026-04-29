Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 274 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı "Zephyr Prosper" isimli ham petrol tankeri, makine arızası nedeniyle Çanakkale önlerinde durdu. Yaşanan arıza üzerine boğaz trafiği, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Geminin kaptanının telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne yaptığı ihbarın ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri olay yerine sevk edildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ KAPATILDI

Güvenliğin sağlanması ve arızalı tankere müdahale edilebilmesi amacıyla, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 09.45 itibarıyla kuzey ve güney yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Bölgedeki diğer gemiler, yaşanan durum hakkında telsizle bilgilendirildi. (DHA)