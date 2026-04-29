Son Dakika | Akın Gürlek Gülistan Doku soruşturmasını çözecek kişiyi açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş’ın iadesini beklediklerini söyledi. Gürlek, 12. Yargı Paketi’nde çocukların cezalarına ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler olacağını belirtti. Gürlek, "İnşallah iadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de biliyorsunuz yurt dışına kaçıyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında Amerika’da bulunan Umut Altaş’ın iadesi için kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi. Altaş’ın dosyada önemli bir isim olduğunu belirten Gürlek, “Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı” dedi.

Son Dakika | Akın Gürlek açıkladı! Rojin Kabaiş soruşturması için ekip kuruldu

Gürlek, faili meçhul dosyalar için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan birime de değindi. Gürlek, Gülistan Doku dosyasının toplumda hassasiyet oluşturan bir olay olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evet. Şimdi Gülistan Doku gerçekten toplumda hassasiyet oluşturan bir olaydı. Biz biliyorsunuz, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde "Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı" kurduk. Burada bir başkan ve yeteri kadar tetkik hakimi arkadaşımız var. 632 dosya, ilk derece mahkemelerinden böyle aynı şekilde faili meçhul kalmış dosyaları çektik. Arkadaşlarımız bunları ayrıntılı olarak inceliyor. Ama tabii buradan illa "bu dosya açılacak, bir fail ortaya çıkacak" diye bir şey yok. Gülistan Doku'yla ilgili de özellikle Amerika'daki Umut Altaş'ın iadesi için biliyorsunuz kırmızı bülten çıkarttık. En son yeni yazışmalar çıktı. Babasıyla telefon görüşme, WhatsApp yazışmaları çıktı. Umut Altaş'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz, bunun iadesini istiyoruz. Çocukların cezalarının artırılması için 12. Yargı Paketinde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük, onların fikir ve önerilerini de aldık. İnşallah bu konuda çalışmamız devam ediyor.”

UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Gürlek, Umut Altaş’ın iadesinin ABD’den istenip istenmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Kırmızı bülten çıkarıldığını belirten Gürlek, ABD makamlarına dosyanın öneminin iletildiğini söyledi:

“Tabii kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen özellikle hassasiyeti de süreci de ilettik. İnşallah iadesini bekliyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de biliyorsunuz yurt dışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor, Tunceli Başsavcılığımız devam ediyor. Erzurum Başsavcılığımız da özellikle biliyorsunuz Vali Bey'le ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç bu şekilde ilerliyor.”

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YARGI PAKETİNDE

Gürlek, 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması getiren düzenleme ve 18 yaş üstü için kimlik kontrolü hazırlığına ilişkin soruları da yanıtladı. Çalışmaların 12. Yargı Paketi kapsamında sürdüğünü belirten Gürlek, kamuoyunun ilerleyen aşamada bilgilendirileceğini söyledi:

“Onun şu an çalışmaları devam ediyor. Biz yasal düzenleme... Aile Bakanlığımız paketi geçirdi, biz de benzer örnekler aldık. Şu an dediğim gibi onlar hepsi 12. pakette; sosyal medya düzenlemesi, işte çocukların cezalarının artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra da kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?

Düzenlemenin yakın zamanda gelip gelmeyeceği sorusuna ise Gürlek şu yanıtı verdi:

“Onu bilemiyoruz yani onun belirli bir süreci var, prosedürü var biliyorsunuz.”

İMRALI SÜRECİ AÇIKLAMASI

Gürlek, İmralı Süreci'ne ilişkin Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalara dair soruyu da yanıtladı. Sürecin yasama boyutunda iradenin TBMM’de olduğunu vurgulayan Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın teknik destek vermeye hazır olduğunu belirtti: