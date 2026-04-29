Diyanet töreni için seferberlik: İmam ve Kur'an kursu hocalarına 'zorunlu katılım' talimatı

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği 11’inci Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yapılacak ödül töreni için Ankara’daki merkez ilçe müftülüklerinde görev yapan imam ve Kur’an kursu hocalarının katılımının zorunlu tutulduğu öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 11’inci Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması kapsamında ödül töreni bugün Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Diyarbakır’da yapılan yarışmanın ardından düzenlenecek tören için geniş katılım sağlanması amacıyla hazırlık yapıldığı iddia edildi.

TÖREN SARAY’DA DÜZENLENECEK

Yarışmanın finalinin ardından düzenlenecek ödül töreninin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yapılması kararlaştırıldı. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

Tören öncesinde Diyanet’in, katılımın yüksek olması için Ankara’daki merkez ilçe müftülükleri üzerinden personeli bilgilendirdiği ileri sürüldü.

İMAM VE KUR’AN KURSU HOCALARINA KATILIM TALİMATI İDDİASI

BirGün'de yer alan habere göre Ankara’daki merkez ilçe müftülüklerinde görev yapan Kur’an kursu öğreticileri ile imamların törene katılımı zorunlu tutuldu. Müftülüklerin, törene katılacak personelin isimlerini belirlemek için listeler hazırladığı öne sürüldü.

Bazı personele ise törene katılmayanlar hakkında soruşturma başlatılabileceği yönünde uyarıda bulunulduğu iddia edildi.

KURULDAN YAZI GÖNDERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı’nın da törene personel katılımının sağlanmasına yönelik bir uyarı yazısı kaleme aldığı ileri sürüldü.

Söz konusu yazıda, ilgili personelin ödül törenine katılımının sağlanması yönünde bilgilendirme yapıldığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

