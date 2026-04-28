Din dersi tartışması büyüdü: Şamil Tayyar Ali Erbaş'ı hedef aldı

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, okullardaki Kur’an-ı Kerim ve Siyer derslerinin tercih edilme oranının yüzde 4-5 seviyesine kadar düştüğünü itiraf etti. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise bu durumu “Turist Ömer” ve “cin Ali” benzetmeleriyle eleştirdi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş, görevini 2025 yılında devretmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. İktidara yakın Akit TV’ye katılan Erbaş, okullardaki seçmeli din derslerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ERBAŞ’A GÖNDERME

AKP’li Şamil Tayyar ise din dersleri tercih oranındaki düşüş için Erbaş’a gönderme yaparak “Hazreti Ömer adaletinden söz edip turist Ömer gibi, Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak, öğrenci tercihlerini negatif etkilemiş olabilir mi?” sorusunu yöneltti.

ERBAŞ: “TERCİH ORANI YÜZDE 4-5’E DÜŞTÜ”

Erbaş, Kur’an-ı Kerim ve Siyer derslerinin tercih edilmesi için çok çaba harcadıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Okullarda Kur’an-ı Kerim ve siyer derslerini tercih oranı yüzde 4’lere düştü. Bu dersler müfredata ilk girdiği yıllarda tercih oranı yüzde 30’du”

ŞAMİL TAYYAR’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ali Erbaş’ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tartışmaya katıldı. Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Oysa bizim çok önemli bir projemizdi. Ne oldu da öğrenciler dinden uzaklaşmaya başladılar. Bu konuda herkesin bir sözü vardır, uzmanlar her yönüyle değerlendirecektir. Meseleye kafa yoranlara benim de araştırmaya esas şu önerim olsun: Hazreti Ömer adaletinden söz edip turist Ömer gibi, Hazreti Ali’nin ilmine atıf yapıp cin Ali gibi yaşamak, öğrenci tercihlerini negatif etkilemiş olabilir mi?”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

