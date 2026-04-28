Adana'da dehşet olay: Parçalanmış halde bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede sabah saatlerinde korkunç bir bulguya ulaşıldı.

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar, bölgeden yayılan yoğun kötü koku nedeniyle araştırma yaparken bir cesetle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİN PARÇALANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin bir erkek şahsa ait olduğu ve yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğu değerlendirildi. Parçalanmış halde olduğu belirlenen ceset nedeniyle ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNDA

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiye ait cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.