Mersin’de denizden 2 ceset çıktı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu'nda öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi.

CESETLER SU KENARINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve sahil güvenlik ekipleri, iki kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan ilk incelemelerde, ölenlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu tespit edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDILAR

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)