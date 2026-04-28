Mersin’de denizden 2 ceset çıktı

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında denizde iki erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik'e ait olduğu belirlendi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu'nda öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi.

Çılgın partiler, beyaz BMW, yolsuzluk, baraj gölündeki kadın cesedi... Gülistan Doku buzdağının görünen kısmı mı?Çılgın partiler, beyaz BMW, yolsuzluk, baraj gölündeki kadın cesedi... Gülistan Doku buzdağının görünen kısmı mı?

CESETLER SU KENARINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve sahil güvenlik ekipleri, iki kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan ilk incelemelerde, ölenlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik olduğu tespit edildi.

'Ceset buldum' diye ihbar etti: Cinayeti kendisinin işlediği ortaya çıktı'Ceset buldum' diye ihbar etti: Cinayeti kendisinin işlediği ortaya çıktı

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDILAR

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Çanakkale’de erkek dehşeti! Emekli öğretmen eşini öldürüp intihar etti
Çanakkale’de erkek dehşeti! Emekli öğretmen eşini öldürüp intihar etti
Bakanlıktan "Hastaneler satılıyor" iddiasına açıklama
Bakanlıktan "Hastaneler satılıyor" iddiasına açıklama