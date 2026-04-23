Tutuklanan valinin oğlu hakkında villa partileri iddiası! Gülistan Doku buzdağının görünen kısmı mı?

2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki dosya yeniden raftan indikten sonra dönemin valisi ve oğlu da tutuklandu. Doku'nun öldürüldüğüne yönelik tanık ifadelerinin ardından Tunceli'de yaşananlar mercek altına alındı. Tanık ifadesine göre Doku'yu öldürdüğü öne sürülen eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kentte bir villada 'partiler' düzenlediği iddia edildi.

O VİLLADA NELER YAŞANDI?

Kent merkezindeki bir ev de bu başlıklardan biri. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun yazısına göre; bir kamu görevlisinin kiraladığı bu evde, büyük kentlerdeki villa eğlencelerini andıran partiler düzenlendiği öne sürülüyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in olay Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşlarının da bu eve sık sık gidip geldiği iddialar arasında yer aldı.

Ziyaretçi trafiğinin yoğun olduğu belirtilen bu evle ilgili bugüne kadar herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Aynı şekilde, Tunceli’de kadın öğrenciler ve bazı kadın kamu görevlilerine yönelik taciz iddialarının da araştırılmadığı yönünde eleştiriler var.

Gülistan Doku dosyasın raftan indiren Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Bu başlıkların Gülistan Doku dosyasıyla doğrudan bağlantısının ne olduğu sorulsa da kentten aktarılan değerlendirmeler, yaşananların aynı baskı ortamı içinde birbirine paralel geliştiği yönünde.

Doku’nun kaybolması ve diğer kadınlara yönelik baskı ile taciz iddialarının birbirinden bağımsız ele alınamayacağı savunuluyor.

O ARAÇLA NEREYE GÖTÜRÜLDÜ?

Tahincioğlu, Doku'nun Türkay Sonel'in aracı ile kent dışına çıkartılması hakkında da yanıtsız kalan sorular olduğunu şöyle yazdı:

"Gülistan Doku dosyasında eski Vali Sonel’in tutuklanmasıyla, kentteki atmosfer de gündeme geldi Cinayet gerekçesiyle tutuklanan oğlu, ifadesinde bol bol hamasette bulundu. Kentte baskı altında olduklarını, silahla, belirtilen tarzda bir hayatla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Oysa kentte, Sonel görevdeyken Mustafa Türkay Sonel’in daha o yaşlarda belinde silahla, beyaz BMW’siyle nasıl dolaştığı konuşuluyordu. Kimsenin kendisine yanaşmaya, uyarmaya cesaret edemediği de… Peşine düşülen ve Gülistan Doku’nun kaybolmasının soruşturulmaya başlandığı gün kent dışına çıkartılıp, bir hafta sonra geri getirilen BMW ile ilgili sorular yanıt bekliyor."

ÜNİVERSİTE İLE NE BAĞLANTILARI VAR?

Dosyada dikkat çekilen bir başka başlık ise tutuklanan Vali Sonel ile oğlunun üniversiteyle kurduğu ilişkiler.

Kentteki tek üniversitenin rektör atamasında dahi etkili olduğu ileri sürülen Sonel’in üniversiteyle yakın bağ kurduğu iddia ediliyor.

Yerel haber sitelerinin gündeme taşıdığı üniversitedeki taciz iddiaları ile rektör odasında yaşandığı öne sürülen baskı ve taciz olayları hakkında da bugüne kadar kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

Tahincioğlu, yazısında şunları kaydetti: