Gülistan Doku dosyasın raftan indiren Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını hakkında ilk defa basına demeç verdi.

Cansu'nun yeniden başlattığı soruşturmanın ardından dönemin valisinden dönemin başhekimine kadar bir dizi isim tutuklandı.

Cansu'nun talimatı ile 2025 boyuncada Doku'nun naaşının Tunceli'nin birçok noktasında arandığı öğrenildi. Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Cansu, bir anne olduğunu belirterek Doku soruşturmasına ilişkin şunları ifade etti:

"BEN DE BİR ANNEYİM BENİM DE KIZIM VAR"

“Ben de bir anneyim, benim de bir kızım var. Bu dosyaya baktığımda kaybolan bir genç kızın, yarım kalan bir hayatın ve cevap bekleyen bir ailenin acısını gördüm. Bu nedenle mesleki sorumluluğumun ötesinde, vicdani bir yük de hissettim. Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım.Cesaret dediğiniz şey, aslında adalet duygusunun ta kendisidir.Sayın Bakanımızın ‘ucu nereye giderse gitsin’ şeklindeki kararlı yaklaşımı da bize güç vermiştir. Biz, adliyedeki ekip arkadaşlarımla ve JASAT birimleriyle birlikte, hiçbir detayı göz ardı etmeden, her ihtimali yeniden değerlendirerek gece gündüz demeden çalıştık.”

Gülistan Doku zirvesinin iki gündemi

"Hangi dosya olursa olsun" diyerek her soruşturmanın peşinden gidileceğini de savunan Cansu şunları ifade etti: