İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla paylaştığı mesajında, çocuklara olan inanç ve güvenini vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, yayımladığı kutlama mesajında çocukların önemine dikkat çekerek bu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

İmamoğlu'nun paylaşımında, İBB Davası'nın dün gerçekleşen celsesindeki kutlama konuşmalarının yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş video kaydı yer aldı.