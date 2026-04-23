İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayımladı. İmamoğlu mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi aracılığıyla paylaştığı mesajında, çocuklara olan inanç ve güvenini vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, yayımladığı kutlama mesajında çocukların önemine dikkat çekerek bu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

İmamoğlu'nun paylaşımında, İBB Davası'nın dün gerçekleşen celsesindeki kutlama konuşmalarının yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş video kaydı yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

