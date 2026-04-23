CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Bir ülke çocukları kadar özgürdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

O MASALI ANLATIP SESLENDİ

İmamoğlu, çocuklara hitaben anlattığı masal üzerinden merak, özgür düşünce ve geleceğe dair umut vurgusu yaptı.

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

İmamoğlu, videolu paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili çocuklar, çocukluğumdan aklımda kalan bir masal var. Bende bıraktığı duyguyu hatırlıyorum. Küçük bir balık varmış. Suyun hep aynı göründüğü yerde yaşarmış. Tanıdığı şekiller, bildiği sesler, alıştığı gölgeleri varmış. Oradakiler burası yeter dermiş. Bak burada biz varız. Daha ne olsun? Küçük balık da dünyayı öyle sanmış. Ta ki bir gün suyun üstüne başka bir ışık vurana kadar. Büyüleyici, renkli, capcanlı bir ışık. O ışık ona yetmiş. Çünkü bazen insanın içini değiştiren şey kocaman cevaplar değil küçücük bir işarettir. O gün küçük balık ilk kez başını kaldırıp sormuş: İleride ne var? Bu soru suyun içindeki herkese tuhaf gelmiş.

Kimi gülmüş, kimi susmuş. Kimi de bilmediğin şeyi niye merak ediyorsun demiş. Bazı sorular vardır çocuklar. Bir kere insanın içine düştü mü artık orada duramaz. Büyür, derinleşir ve insanın dünyasını olduğu yerden daha büyük yapar. Küçük balık o günden sonra suya başka gözle bakmaya başlamış. Akıntının sesini dinlemiş. Yüzeye düşen yaprağa bakmış. Uzaklardan gelen gölgeleri, daha önce hiç duymadığı sesleri fark etmiş ve anlamış ki dünya ona anlatılandan daha büyükmüş. Belki de büyümek budur. Merak etmek, korkmadan sormak, düşünmek ve kendisine gösterilenle yetinmeyip kendi ufkunu aramak. İşte bugün bu masalı Türkiye'nin bütün çocuklarına bunun için anlatıyorum.

"YETER Kİ KORKMADAN KONUŞUN"

Çünkü egemenlik sadece büyüklerin yönettiği bir şey değildir. Çocuk için egemenlik soru sorabilmektir, hayal kurabilmektir, korkmadan kendi yarını için söz söyleyebilmektir. Çocuk daha ileride ne var diye sorabiliyorsa, daha güzel bir dünya var mı diye merak ediyorsa işte orada umut vardır. Belki bugün bu masalı size aynı odada anlatamıyorum. Bütün kalbimle biliyorum, bir ülke çocukları kadar özgürdür. Yeter ki sorun. Yeter ki hayal kurun. Yeter ki korkmadan konuşun. O zaman bu ülkenin yarını değişir. Ben sizi çok özledim çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."