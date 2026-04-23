Özgür Özel'den maden işçilerine ziyaret: "Yürüttüğünüz mücadele bir kutup yıldızı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda haklarını talep ederek eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen Özel, madencilerin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan paylaşımda, ziyareti nedeniyle Özgür Özel’e teşekkür edildi.

Özgür Özel ziyaret sırasında yaptığı konuşmada işçilerin yürüttüğü mücadelenin diğer emekçilere de örnek olacağını belirtti.

Özel, "Göstermiş olduğunuz bu mücadele Türkiye'de hakkı yenen bütün mağdurlar için, bütün emekçiler için aslında bir kutup yıldızı. Yani sizin gösterdiğiniz yolda aslında yürümesi gerekip de cesaret edemeyenler bundan cesaret bulacaklar." dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın geçmişte ağır bedeller ödediğini ifade eden Özel, sendikanın mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Özel, “Bağımsız Maden-İş'in emek mücadelesinde kurucu başkanı şehit olmuştur. Bugün burada Gökkay Başkan, Başaran Aksu bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz onların size verdiği desteği görüyoruz ve Bağımsız Maden-İş'in ne kadar önemli bir iş yaptığını bir kez daha altını kalın harflerle, kalın bir şekilde çizmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında işçilerin ailelerinin de eylem alanında bulunduğuna dikkat çeken Özel, 23 Nisan’a vurgu yaptı.

Özel, “Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Burada bir madenci oğlu babası hakkını alsın diye gelmiş, bir madencinin kızı Melek babası hakkını alsın diye gelmiş. Eşler, eşlerinin yanına gelmişler. Biz de sizin yanınıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün dayanışma duygularımızla, meclisteki grup başkanvekilimizle, bu mücadelelerde hep Somalı işçilerin yanında olmuş Manisa Milletvekilimiz Vehbi Bey'le birlikte geldik.” dedi.

Özel konuşmasında bu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşünüz Türkiye'de bu şartlarda, bütün ülkede büyük saygı uyandırdı.

Bugün Doruk Madencilik aslında bu mücadeleyi vermeyeceğinizi düşünerek ve yapanın yanına kar kalıyor, vermediğin, sömürdüğün alın teri cebine kalıyor düşüncesiyle sizin emeğinizi sömüren, tazminatlarınızı vermeyen, dört-beş aylık maaşlarınızı vermeyen, sürekli sizleri ücretsiz izne çıkaran, çoluğunu, çocuğunu, ailesini nasıl geçinecek bu adam diye bakmayan bir bakış açısından.

Buna karşı göstermiş olduğunuz bu mücadele Türkiye'de hakkı yenen bütün mağdurlar için, bütün emekçiler için aslında bir kutup yıldızı. Yani sizin gösterdiğiniz yolda aslında yürümesi gerekip de cesaret edemeyenler bundan cesaret bulacaklar. Tam da bu yüzden işte hani şöyle düşünüyorsanız; "Ya hakkımızı verseler gideriz. Bu kadar mağdur edildik. Devlet için nedir?"

Zaten TMSF'den devredilmiş, vaktiyle bizim haklarımızı çoktan ödemelilerdi. Şimdi de bir talimatıyla bu şirket bunu öder. "Neden ödemiyor?" derseniz vallahi emekçiler açısından çok iyi örnek oluyorsunuz ama rejim bunu kötü örnek kabul ediyor. Çünkü rejim, bugünkü yönetim sermayelerin yanında emekçinin karşısında kendini konumlamış durumda. Ama sizin bu mücadelenizi halk görüyor ve sizi destekliyor. Sizin arkanızda da milyonlarca insan var. Bu, Vedat Dolakay Mikal Salonu'nun önü şuna şahittir.

Bu Bağımsız Maden-İş bizim Soma'da, emekçiler yalnız bırakılmışken, hak arama mücadeleleri verilmezken yola çıkan, öne düşen kurulan bir bağımsız sendika ve Soma'daki 2800 işçi haklarını aldıysa bu arkadaşlar sayesinde aldı.

Sonrasında büyük mücadeleler verildi ve bu Bağımsız Maden-İş'in kurucusu Tahir Çetin, kardeşi burada ve Ali Faik İnter, babası madende ölmüş gencecik bir kardeşimiz. Aynı sizin gibi Soma'dan buraya yürüdüler, gün oldu, yalınayak yürüdüler. Gün oldu buraya geldiler. Burada ben onları ziyaret ettim. Yalınayak burada durdular, baretlerini yere vurdular. Defalarca Süleyman Soylu onları Ankara'ya sokmadı. Bir sefer 6 gün, 7 gün uykusuz Ankara girişinde tuttular. Bir bayram arifesinde Manisa'ya uykusuz dönerken direksiyon başında uyudular ve hayatlarını kaybettiler. Bu Bağımsız Maden-İş'in emek mücadelesinde kurucu başkanı şehit olmuştur.

Bugün burada Gökkay Başkan, Başaran Aksu bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz onların size verdiği desteği görüyoruz ve Bağımsız Maden-İş'in ne kadar önemli bir iş yaptığını bir kez daha altını kalın harflerle, kalın bir şekilde çizmek isterim.

Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Burada bir madenci oğlu babası hakkını alsın diye gelmiş, bir madencinin kızı Melek babası hakkını alsın diye gelmiş. Eşler, eşlerinin yanına gelmişler. Biz de sizin yanınıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün dayanışma duygularımızla, meclisteki grup başkanvekilimizle, bu mücadelelerde hep Somalı işçilerin yanında olmuş Manisa Milletvekilimiz Vehbi Bey'le birlikte geldik.

Tüm hepimiz sizin arkanızdayız. Geçen sefer gerçi inşallah bu sefer öyle kazalar, ölümler olmasın ama Tahir Çetin mücadeleyi hayatıyla ödedikten birkaç gün sonra hepsinin hakkını verdiler çünkü kamuoyu baskısına dayanamadılar. Şimdi de eninde sonunda hakkınızı alacaksınız. Biz sizi desteklemeye, evlatlarınızın yanında olmaya devam edeceğiz. İleride bu iktidar değişip gerçekten halkın iktidarı geldiğinde nasıl 1980 darbesinden önce hemen her işçi sendikalıysa, grev hakkı varsa ve söke söke hakkını alıyorsa, sizin önderlik ettiğiniz bu yolda Türkiye işçi sınıfı örgütlenecek ve herkes söke söke hakkını alacak. Kimse emekçinin emeğini sömüremeyecek. Yaşasın Doruk Madencilik'teki emekçilerin direnişi! Yıldızlar Holding'e karşı verilen direnişi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye işçi sınıfının mücadelesi! Hepinizi saygıyla selamlıyorum."