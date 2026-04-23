Ankara’da madenci eylemi sürüyor: 81 işçi açlık grevinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınan 110 maden işçisi yaklaşık 14 saat sonra serbest bırakıldı. Madenciler ifadelerinin ardından Ankara’nın Sincan ilçesinde sağlık kontrolünden geçirilirken, işçiler eylemlerini Ankara’da sürdürme kararı aldı.

14 SAAT GÖZALTINDA KALDILAR

Sabah saat 06.00 civarında gözaltına alınan maden işçileri akşam saatlerine kadar gözaltında tutuldu. İşçiler, işlemlerinin ardından Ankara merkeze kilometrelerce uzaklıktaki Sincan Yenikent’te bulunan hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılan madenciler geceyi Sincan’da bir spor salonunda geçirdi.

KURTULUŞ PARKI’NDA EYLEM

Madenciler dün Ankara’daki Kurtuluş Parkı’na giderek beklemeye başladı. İşçiler parkta baretlerini yere vurarak “Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz” sloganları attı.

Sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de parkta işçilere destek ziyaretinde bulundu. İşçiler arasından seçilen 10 kişilik bir grup ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek siyasi partilerin grup temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

"HAKKINI ARAYAN İŞÇİ POLİS ÇEMBERİNDE"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin talepleri karşılanmadan Ankara’dan ayrılmayacaklarını söyledi.

Çakır yaptığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:

12 ayda iki kere maaş almak ne demek bir işçi için? Herkes kanundan bahsetti. Ama 'bu kardeşimize' bu 'arkadaşa' 'değerli üstada' kanun işlemiyor. Ama bu işçilere kanun işliyor! Hakkını arayan işçi iki gün gözaltında kalabiliyor. Hakkını arayan işçi polis çemberinde! Bunu da görüyor işçiler. Her kanun bir avuç insana çalışıyor. Binlerce insanı köle yaptınız. Bizi yöneten 600 milletvekiline sesleniyorum. Bu işçilerin hakkı yok mu? Bu işçiler 7 kat yerin altında çalışmıyor mu? Sizleri ısıtmıyor mu? Sizlere elektrik üretmiyor mu bu işçiler? Kendi alın terlerini istemek en doğal hakları değil mi? Köle kanunu çıkarın biz onu yapalım o zaman! 12 ayda iki kere maaş almak ne demek bir işçi için? 12 ayda iki maaş alan emniyet güçlerimize söylüyorum. 3 maaş almayıverin bakalım. Bize emir verebilecek misiniz? Bu madencileri sınamayın. Bu madenciler istediği zaman istediği yerde istediği gücü gösterir hepinize"

81 İŞÇİ AÇLIK GREVİNE DEVAM EDİYOR

Bağımsız Maden-İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madencilerin yaklaşık 180 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiğini ve yolculukları sırasında iki kez gözaltına alındıklarını belirtti.

Aksu, sağlık sorunları nedeniyle 35 işçinin açlık grevini sonlandırdığını, 81 işçinin ise açlık grevine devam ettiğini açıkladı. İşçilerin sorunları çözülene kadar Ankara’da kalacaklarını ifade etti.

“KENT MERKEZİNDEN UZAK BİR YERE BIRAKILDIK”

Sincan Yenikent’te olduklarını belirten Aksu, gözaltı işlemlerinin ardından hastane çıkışlarının kentin uzak bir bölgesinde yapıldığını söyledi. Geç saat olması nedeniyle bölgede konaklamak zorunda kaldıklarını ifade eden Aksu, daha sonra Kurtuluş Parkı’na geçtiklerini dile getirdi. Aksu, “Sincan Yenikent’teyiz dün (önceki gün) Sincan Hastanesi’nden kentin çok uzak bir bölgesinden bizi attılar. Hastane çıkışlarımız oradan yapıldı. Geç bir vakit olduğu için de burada biryerde ikamet ettik. Yenikentte. Şimdi saat 12.00 gibi Kurtuluş Parkı’nda olmaya çalışacağız” dedi.

Holdinglerin kollandığnı, büyütüldüğünü anlatan Aksu, halkın ise yoksulluk içinde “debelendiğini” söyledi. Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan randevu istediklerini ancak dönüş alamadıklarını belirterek, işverene işyerinde kalan 30 işçiden 10’u ile “sarı sendikayı” çağırıp görüşme yaptığını belirtti..

AİLELER DE ANKARA’YA GELİYOR

Başaran Aksu, bugün Yıldızlar Holding’in önünde olacaklarını ve yetkililerle görüşme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Aksu ayrıca madencilerin ailelerinin de Ankara’ya gelerek Kurtuluş Parkı’nda işçilere destek vereceğini ve akşam saatlerinde eylemin bundan sonraki sürecine ilişkin açıklama yapılacağını bildirdi.