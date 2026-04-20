Son Dakika | Yeni tahliye edilmişti: Başaran Aksu gözaltına alındı!

Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün sekizinci gününde, polis yürüyüşe müdahale etti. Arbede sırasında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve maden işçileri gözaltına alındı.

Başaran Aksu, polis müdahalesi sırasında "Gözaltına alsanız ne olacak? Bir Holdingi korumak için bu kadar güce gerek yok!" dedi.

"HAKKIMIZI ALMADAN BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Bağımsız Maden-İş Eğitim örgütlenme uzmanı Başaran Aksu yürüyüş esnasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Aynı talana uğramış insanların mağduriyetlerini de dillendirmeyi görev edinerek bu yolları yürüdük. 180 kilometre yol yürüdük, hiçbir araç kullanmadan. Bugün iki bakanlıkla görüşeceğiz, yarın Parlamento ile görüşeceğiz, ertesi gün Yıldızlar Holding, TMSF… Hakkımızı almadan buradan ayrılmayacağız.”

Doruk Maden işçilerinin talepleri:

1. Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının ödenmesi,

2. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi,

3. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

4. İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması,

5. Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

6. Madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması.

Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

YENİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Başaran Aksu “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 9 Nisan'da tutuklanmış, 5 günün ardından tahliye edilmişti.