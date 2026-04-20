Ekrem İmamoğlu 3 bakanı işaret etti! “Zannedersiniz hükümet değişti”

Ekrem İmamoğlu 3 bakanı işaret etti! “Zannedersiniz hükümet değişti”
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulunarak ülkede yaşanan sorunlara dikkat çekti. Açıklamasında 3 bakanı işaret eden İmamoğlu, “Zannedersiniz hükümet değişti. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti” ifadelerini kullandı.

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Açıklamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i işaret eden İmamoğlu, “Zannedersiniz hükümet değişti. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu 'sessiz kalanlara' seslendi: "Çaresizliğiniz sizin olsun ancak unutmayın..."İmamoğlu 'sessiz kalanlara' seslendi: "Çaresizliğiniz sizin olsun ancak unutmayın..."

“ZANNEDERSİNİZ HÜKÜMET DEĞİŞTİ”

“⁠Bir Milli Eğitim Bakanı atanır; Yeni sınav sistemi, yeni müfredat, yeni ders kitapları, kafa karıştıran uygulamalar, saçmalıklar! Giden mevkiidaşını yerden yere vuran bakan ve zırvaları... Zannedersiniz hükümet değişti.” diyen İmamoğlu, “Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti” sözlerini sarf etti.

Sözlerinin devamında “⁠Bir İçişleri Bakanı atanır; Gece-gündüz operasyonlar, şehirlerimiz işgal edilmiş gibi çeteler, suç örgütleri, gözaltılar, filmlere taş çıkartan sayısız görüntüler, drone çekimleri!” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Yeni bakanın selefini kötüleyen açıklamalarını duydukça şoka girersiniz! "Hükümet mi değişti?" diye sorarsınız. Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti” açıklamasında bulundu.

“HALBUKİ YİNE AK PARTİ’NİN KARA DÜZENİ”

Açıklamasının devamında, “Bir Adalet Bakanı atanır; “Adaletsizlik aldı başını gidiyor, yeni uygulamalar şart” der. Yönetici kadrolarını tamamen değiştirir. "Üstü kapatılan dosyaların üstüne gideceğiz," "Korunan torpilli suçluları tutuklayacağız" der! Seleflerini yerin dibine gömer. Troller; adaletsiz sefil bakanlar gitmiş, her yerinden "adalet fışkıran" bir bakan gelmiş diye sahne alır. Şaşırmak yine bize kalır.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Halbuki yine AK Parti'nin kara düzeni; memleketi, milleti alt üst eden Erdoğan zihniyeti” sözlerini sarf etti.

“MİLLET ARTIK TOPYEKUN DEĞİŞİM İSTİYOR”

“Sizleri Maliye Bakanı, Tarım Bakanı vs tek tek bakan geçidi ile yormayacağım” diyen İmamoğlu “Aziz Milletimiz; Acımız çoktur, meselemiz büyüktür, dertlerimiz tarifsizdir. İktidar sorunları yönetemedikçe bakan değiştirip umut satarak zaman kazanmaya çalıştı bunca sene. Fakat deniz bitti. Millet artık topyekun değişim istiyor” ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu, “Bu iktidar ise sandıktan korkuyor, kaybedeceğini biliyor. Rakibinin isminden, cisminden tir tir titriyor. Ancak boyun eğmez, pes etmez, milli iradeden vazgeçmez on milyonlarca yurttaşımız var. Çözüm seçimdir” sözlerini sarf ederek “O sandık sonunda kurulacak, kimse bundan kaçamayacak, aksi bir niyete millet asla izin vermeyecek” dedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

“Sandık kurulduğunda, siyasi aktörlere operasyon yapınca sonuçlar değişir sananlar, onları evine göndermekte kararlı olanın milletin kendisi olduğunu görecek” diyen İmamoğlu, sözlerini “Erdoğan zihniyetinin ülkemize yaşattığı fetret devri bitecek, kara düzen sona erecek! Her şey çok güzel olacak!” ifadeleriyle noktaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Türkiye
Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu
Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Halk TV'ye konuştu
İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!
İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!
Avukat Serdar Ökten suikastında iddianame tamam! Savcılık iki kez koruma istedi çete ittifakı vurdu
Avukat Serdar Ökten suikastında iddianame tamam! Savcılık iki kez koruma istedi çete ittifakı vurdu