Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

Bakanlığın soruşturmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, olağanüstü güvenlik önlemleri altında Tunceli adliyesine getirildi.

GİZLİ TANIK, İFADESİNDE ANLATMIŞTI

Gülistan Doku soruşturmasında "Şubat" isimli gizli tanık, Doku'nun 3 kişi tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek, Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiğini söylemişti.