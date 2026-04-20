Veli toplantısında kan donduran not! Tahtaya "Sıra sizde" yazdılar!

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan, silahlı okul saldırılarını konuşurken, İstanbul Üsküdar'da dikkat çeken bir ihmal yaşandı. Bir lisedeki veli toplantısında tahtaya yazılan açık tehdidi, okul müdürü 'şaka' diyerek sildi ve olayı emniyet birimlerinden gizledi.

Türkiye, 14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te bir liseye düzenlenen saldırıda 16 kişinin yaralanması ve hemen ertesi gün 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki bir ortaokula düzenlenen saldırıda 9'u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Okul güvenliğinin ve eğitimde şiddetin en üst seviyede tartışıldığı bu kritik günlerde, Üsküdar'daki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ortaya çıkan tehdit mesajı ve sonrasındaki yönetim zafiyeti velilerin büyük tepkisine neden oldu.

TAHTADAKİ YAZI VELİLERİ KARŞILADI

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığı bilgilere göre; veliler toplantı için sınıfa girdiklerinde tahtada yazılı bir mesajla karşılaştı. Tahtada "Sıra sizde dikkat edin derim...Kollayın kendinizi" ifadeleri yer aldı. Ülke genelindeki okullarda yaşanan silahlı eylemlerin hemen sonrasında öğrenci ve velilerin endişesini gidermek ve önlem almak zorunda olan okul idaresi, velilerin anlatımına göre 'hiç oralı olmadı'.

MÜDÜRDEN "KİMSEYE SÖYLEMEYİN" TALİMATI

Velilerin aktarımlarına göre okul müdürü, yaşanan durumu "Basit bir şakadır" diyerek tahtadaki yazıyı sildi. Müdür, olayın hemen ardından velilere dönerek "Kimseye söylemeyin" dedi. Okul idaresi, art arda yaşanan okul saldırılarına ve açık tehdide rağmen konuya ilişkin kolluk kuvvetlerine herhangi bir haber vermedi.

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE EMNİYET DEVREYE GİRDİ

İdarenin olayı emniyetten gizlemesi ve işlem başlatmamasının ardından kamuoyunda tepkiler oluştu. Gelen tepkilerin ardından süreç farklı bir boyuta taşındı. Tahtaya ilgili yazıyı yazan öğrenci, bu sabah saatlerinde tespit edildi. Öğrencinin kimliğinin belirlenmesiyle birlikte, olayın yaşandığı ilk gün emniyete bilgi vermeyen okul yönetimi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve emniyete haber vermek zorunda kaldı. Kimliği tespit edilen öğrencinin, şu an velisiyle birlikte okulda bekletildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

