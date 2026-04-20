Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artarak 1 milyar 305 milyon dolara ulaştı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre bu dönemde en büyük alıcı, yüzde 104'lük artışla Irak oldu.

IRAK RUSYA'YI GEÇTİ

Anadolu Ajansı'ndan Kemal Kaymak'ın haberine göre geçen yılın ilk çeyreğinde lider konumundaki Rusya, bu yıl yerini Irak'a bıraktı. Toplam ihracatın yüzde 21,87'sini oluşturan 285 milyon dolarlık ürün Irak'a gönderilirken, ülkeye sevk edilen meyve miktarı 131 bin 717 tona ulaştı. Rusya 284 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. İlk beşi Romanya, Almanya ve Ukrayna tamamladı.

GÜRCİSTAN VE ÇEKYA'DA REKOR ARTIŞ

En yüksek büyüme oranları Gürcistan ve Çekya'da kaydedildi. Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 235 artışla 36 milyon dolara çıkarken, Çekya'ya gönderilen ürünlerin değeri 6,7 milyon dolardan 15,9 milyon dolara yükseldi.

"MİKTAR AZALSA DA DEĞER ARTIYOR"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, ihracattaki büyümenin arkasında yalnızca hacim artışının değil, ürün kalitesine yapılan yatırımın yattığını vurguladı. Sin, "Bazı kalemlerde miktar azalsa da değerde ciddi artış var. Aromatik, damak tadına uygun ve raf ömrü uzun çeşitlerde üreticilerimiz iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ediyoruz. Piyasada kabul gören ürünleri üretmede çiftçilerimiz önemli mesafe katetti, bu da ihracatta elimizi güçlendiriyor" dedi.