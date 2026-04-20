Mardin’de akılalmaz anlar! Göle dönen sokakta yüzdü

Mardin'in Midyat ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yeni Mahalle'de bir kişinin, suyla kaplanan yolda yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mardin’in Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış; Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Mersin'de sağanak felaketi: Silifke'de yol çöktü, seraları su bastıMersin'de sağanak felaketi: Silifke'de yol çöktü, seraları su bastı

GÖLE DÖNEN YOLDA YÜZDÜ!

Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri olan Yeni Mahalle'de bir kişi, göle dönen sokakta yüzdü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda, vatandaşın bir süre suda yüzerek ilerlediği görüldü.

SU BASKINLARI YAŞANDI!

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. 13 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş, karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu, çocukları kucağında taşıdı, diğer yayaların da ellerinden tutarak karşıya geçirdi.

Vali Ozan Caddesi de sağanak ile birlikte suyla doldu, İstasyon Mahallesi’nde de birçok iş yeri ve evi su bastı. Araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bir petrol istasyonunu da su bastı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI!

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir okulun avlusu sel suyuyla dolunca öğrenciler içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler kurtarıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Son dakika | TMSF TELE1'i satışa çıkardı
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! 35 kilometrelik takip sonunda yakalandı
Antalya'daki ölümlü teleferik kazası davasında karar açıklandı: Belediye Başkanı dahil 3 kişiye beraat
