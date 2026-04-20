Mardin’de akılalmaz anlar! Göle dönen sokakta yüzdü

Mardin’in Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış; Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

GÖLE DÖNEN YOLDA YÜZDÜ!

Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri olan Yeni Mahalle'de bir kişi, göle dönen sokakta yüzdü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda, vatandaşın bir süre suda yüzerek ilerlediği görüldü.

SU BASKINLARI YAŞANDI!

Artuklu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. 13 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş, karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu, çocukları kucağında taşıdı, diğer yayaların da ellerinden tutarak karşıya geçirdi.

Vali Ozan Caddesi de sağanak ile birlikte suyla doldu, İstasyon Mahallesi’nde de birçok iş yeri ve evi su bastı. Araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bir petrol istasyonunu da su bastı.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI!

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bir okulun avlusu sel suyuyla dolunca öğrenciler içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler kurtarıldı. (DHA)