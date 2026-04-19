Mersin'de sağanak felaketi: Silifke'de yol çöktü, seraları su bastı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları sebebiyle kırsal mahallelerde yol çökerken, tarım arazileri ve seralar sular altında kalarak zarar gördü.

Meteoroloji tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak yağış, Mersin'in Silifke ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların sele dönüşmesi sonucu bölgede yol çökmesi meydana gelirken, geniş çaplı tarım alanları sular altında kaldı.

Yağışlar, özellikle Silifke ilçesine bağlı kırsal Keben ve Kargıcak mahallelerinde yoğunlaştı. Sel sularının oluşturduğu tahribat nedeniyle Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

TAŞKINLAR TARIMSAL ÜRETİME DE ZARAR VERDİ

Meydana gelen taşkınlar tarımsal üretime de zarar verdi. Bölgedeki tarım arazileri ile seralar sel sularından etkilenerek hasar gördü.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çöken yol ve su basan alanlarda güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

