Mersin'de sağanak felaketi: Silifke'de yol çöktü, seraları su bastı
Meteoroloji tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak yağış, Mersin'in Silifke ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların sele dönüşmesi sonucu bölgede yol çökmesi meydana gelirken, geniş çaplı tarım alanları sular altında kaldı.
Mersin'de hasadı başladı: Kilosu 800 lira, Araplar ve Avrupalılar almak için sıraya girdi
Yağışlar, özellikle Silifke ilçesine bağlı kırsal Keben ve Kargıcak mahallelerinde yoğunlaştı. Sel sularının oluşturduğu tahribat nedeniyle Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkisindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
TAŞKINLAR TARIMSAL ÜRETİME DE ZARAR VERDİ
Meydana gelen taşkınlar tarımsal üretime de zarar verdi. Bölgedeki tarım arazileri ile seralar sel sularından etkilenerek hasar gördü.
Kızıldeniz'den gelip Mersin'de kıyıyı sardı: "Dokunmayın" uyarısı yapıldı
Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çöken yol ve su basan alanlarda güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ediyor. (DHA)