Mersin'de sağanak felaketi: Silifke'de yol çöktü, seraları su bastı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları sebebiyle kırsal mahallelerde yol çökerken, tarım arazileri ve seralar sular altında kalarak zarar gördü.