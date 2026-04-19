İlaçlama makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, traktörüne bağlı ilaçlama makinesini sökmek isterken makine ile traktör arasına sıkışan 65 yaşındaki Halim Kutlu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Karaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Halim Kutlu, kendisine ait traktörün arkasında takılı olan ilaçlama makinesini sökmek istediği esnada makine ile traktör arasına sıkıştı.

KURTARILAMADI

Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112'ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bölgede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Halim Kutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

