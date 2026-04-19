Yıldız Irmağı yatağına sığmadı: Köprüler su altında kaldı

Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu Sivas'ta, öğleden sonra başlayan sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirdi.

Yıldızeli ilçesi kırsalında etkili olan şiddetli yağışlar, Yıldız Irmağı'nın bazı bölümlerinde taşmalara neden oldu.

KÖY YOLUNDA HASAR

Irmağın yatağından çıkmasıyla birlikte özellikle ilçeye bağlı Hamzaşeyh ve Karacaören köylerinde taşkınlar yaşandı. Sel suları bölgedeki ulaşım altyapısını vurdu. Alınan bilgilere göre, Hamzaşeyh köyüne ulaşımı sağlayan köprünün tamamen sular altında kalması üzerine köy yolu ulaşıma kapandı. Karacaören köyünde de yaşanan taşkın nedeniyle köy yolunda hasar meydana geldi.

Taşkınların etkisi sadece ulaşım ağında değil, tarım alanlarında da hissedildi. Bölgede akarsu yataklarına yakın konumda bulunan çok sayıda tarım arazisi, ırmağın taşması sonucu sular altında kaldı. (DHA)