Meclis'teki taciz skandalında bilirkişi raporu çıktı: Stajyere taciz kamera kayıtlarında tespit edildi

Türkiye'yi sarsan Meclis'teki taciz skandalındaki bilirkişi raporu çıktı. Raporda stajyer kız öğrenciye tacizin nasıl yapıldığı açıklandı.

TBMM’de stajyerlere cinsel istismar” skandalına yönelik dava kapsamında bilirkişi, mutfak alanının kamera kayıtlarını inceledi. Mahkemenin talebiyle dosyaya kazandırılan raporda, sanıklardan D’nin stajyer öğrencinin gövde bölgesine fiziksel temasta bulunduğu yönünde kuvvetli görsel bulgu elde edildiği belirtildi.

Türkiye'nin en kirli sorunlarından birisi olan taciz skandalının Meclis ayağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Meclis lokantasındaki stajyerlere taciz davasında Ankara 57’nci Asliye Mahkemesi, "Maddi olguların tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını" istedi.

Birgün'de yer alan habere göre, bilirkişi talep doğrultusunda incelemeler yapıp altı sayfalık rapor hazırladı. 24 Eylül 2025 tarihli güvenlik kamerası kaydında skandalın mutfak alanında meydana geldiği ve alanda birçok personelin bulunduğu ifade edildi. Taciz sanıklarından D.'nin, mağdur kız ile yan yana ve etkileşim içinde bulunduğu bildirildi. Raporda, "Sanığın mağdura hitaben konuştuğu, bir hususu açıkladığı veya yönlendirmede bulunduğu izlenimi edinilmiştir. Bu aşamada tarafların birbirlerine yakın mesafede bulundukları, mağdurunda sanığa dönük pozisyonda olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Yine raporda sanığın vücudunun mağdura dönük olduğu, sağ kolunu stajyer öğrencinin sol yan-bel hattına doğru uzattığı kayda geçildi. Görüntü bilirkişi tarafından “Sanığın sağ elinin mağdurun belinin sol kısmına temas ettiği yahut en azından fiziksel temas oluşturacak derecede yakınlaştığı yönünde kuvvetli görsel kanaat oluşmuştur. Temasın, konuşma ve yakın mesafeli etkileşim sırasında gerçekleştiği anlaşılmaktadır” ifadeleriyle yorumladı.

Raporun, “Değerlendirme” bölümünde ise şunlar yer aldı:

“Mevcut görüntüler teknik olarak değerlendirildiğinde, olayın salt sözlü iletişimden ibaret olmadığı, fiziksel yakınlaşma ve temas unsuru içerdiği yönünde güçlü görsel emare bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, görüntülerin tek sabit kamera açısından elde edilmiş olması, ses içermemesi ve çözünürlük düzeyinin sınırlı olması nedeniyle aşağıdaki hususlarda kesin teknik sonuca ulaşmak mümkün değildir.”

