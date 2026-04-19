İstanbul sise gömüldü: Gemi trafiği durdu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor. Mega kentin yüksek kesimleri, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis yoğunlaştı.

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Avrupa ile Anadolu yakasının birçok yerinde etkisini sürdüren sis zaman zaman görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

MİNARELER GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Sis nedeniyle yüksek binaların üst katları, camilerin minareleri görünmez hale geldi. Boğaz hattındaki köprüler ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Kentin üstünü kaplayan sis nedeniyle yer yer kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. (AA)