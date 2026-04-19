Mahkeme onadı: İnan Kıraç'ın evliliği hukuken düştü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde yerel mahkemece verilen karara karşı yapılan itirazı inceledi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle verdiği iptal hükmü, üst mahkeme tarafından hukuka uygun bulundu. Daire, kararında davanın esasına etki edecek tüm delillerin toplandığını ve usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

"AYIRT ETME GÜCÜNDEN YOKSUN" TESPİTİ

İstinaf mahkemesinin karar metninde, evlenme akdinin gerçekleştiği sırada İnan Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının açıkça tespit edildiği belirtildi. Bu hukuki gerekçelerle davanın kabulüne ilişkin kararın hem usul hem de esas yönünden yasaya uygun olduğu aktarıldı. Mahkeme, tarafların istinaf taleplerini yerinde görmeyerek başvuruların esastan reddine hükmetti.

ADLİ TIP KURUMU: VASİ TAYİN EDİLMESİ GEREKİYOR

Dava süreci, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek yargıya başvurmasıyla başladı. Yargılama aşamasında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporu, sürecin seyrini değiştirdi. Raporda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine ivedilikle vasi tayin edilmesi gerektiği bilgisi yer aldı.

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti!

YARGI SÜRECİ VE VASİ ATANMASI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor üzerine mahkeme, başlangıçta İnan Kıraç'a geçici vasi atadı. Ardından Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde devam eden vasi belirleme davası sonucunda Kıraç'a kalıcı vasiler atandı. Bu gelişmelerin ardından 18 Temmuz 2025 tarihinde dosyayı karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, evlilik tarihindeki ehliyet eksikliği nedeniyle nikahın iptaline karar vermişti. İstinafın son kararıyla birlikte, iş dünyasının tanınmış ismi İnan Kıraç'ın gerçekleştirdiği evlilik hukuken geçersiz sayılmış oldu. (AA)