Türkiye’de fındığın kalbine hançer sapladılar! AKP’nin kurucu ismi gözünü yurt dışına dikti

AKP, Türkiye’de en verimli toprakları maden sahasına çevirirken iktidara yakın iş insanları yurt dışında tarım şirketleri kurarak Türkiye'ye ithalat yapıp zenginleşiyor. Giresun’un yüzde 85’ine maden ruhsatı verilirken AKP’nin kurucularından Cüneyt Zapsu, Şili’de 70 bin fındık ağacı dikti ve fındık işleme fabrikası kurdu.

Türkiye’nin en verimli toprakları maden sahasına çevrilirken AKP’nin kurucu ismi gözünü Şili’ye dikti. Ülkenin en önemli fındık üretim merkezlerinden olan Giresun’un yüzde 85’ine maden ruhsatı verilirken vatandaşların söz konusu gelişmeye tepkileri devam ediyor.

AKP’Lİ İSİM GÖZÜNÜ ŞİLİ’YE DİKTİ!

Sözcü’de yer alan habere göre, AKP’nin kurucularından olan Cüneyt Zapsu ise, Türkiye’de fındığın kabine hançer saplanırken Şili’de 70 bin fındık ağacı dikti ve fındık işleme fabrikası kurdu.

Söz konusu duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, “Türkiye’de tarımı bitirip yabancı ortaklı şirketleriyle bize gıda satıp zenginleşiyorlar” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Zapsu’nun kurucusu olduğu A101, Türkiye’de alkol satışı yapan sayılı zincir marketlerden olan CarrefourSA’yı satın almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

