Hatay’da milyonluk vurgun girişimi: Emekli öğretmeni hedef alan sahte polis tutuklandı

Olay, Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen V.U.’yu telefonla arayan bir şahıs, kendisini "polis" olarak tanıttı. Telefonda çeşitli asılsız bahaneler sıralayarak emekli öğretmeni ikna eden şüpheli, V.U.’dan elindeki tüm maddi varlığını kendi hesabına göndermesini istedi.

3 MİLYON LİRA VE BİNLERCE AVRO GÖNDERİLDİ

Karşısındaki şahsın "polis" olduğuna inanan V.U., banka hesabında bulunan 3 milyon lira ile 4 bin 390 avroyu zanlının belirttiği banka hesabına aktardı. Ömrü boyunca çalışarak elde ettiği tüm birikimi tek bir telefon görüşmesiyle gönderen emekli öğretmen, bir süre sonra durumdan şüphelenerek dolandırılmaya çalışıldığını anladı.

112 İHBARI VE HESABA KONULAN BLOKE

V.U.’nun 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesi üzerine emniyet güçleri hızlıca harekete geçti. Polis ekipleri, paranın gönderildiği hesabı tespit ederek vakit kaybetmeden bloke koydurdu. Bu müdahale sayesinde, emekli öğretmenin hesabından çıkan milyonlarca liranın şüpheli tarafından nakit olarak çekilmesi son anda engellendi.

ŞÜPHELİ H.E. ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Siber ve operasyonel çalışma yürüten polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli H.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)