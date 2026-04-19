Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde 51 yaşındaki Telat Öztürk, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Fakırcalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan 51 yaşındaki Telat Öztürk'ün üzerine kestiği ağaç devrildi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.Yapılan ihbar üzerine olya yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

