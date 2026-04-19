Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Fakırcalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan 51 yaşındaki Telat Öztürk'ün üzerine kestiği ağaç devrildi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu haber verdi.Yapılan ihbar üzerine olya yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (AA)