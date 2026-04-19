Sağlıkta şiddette korkunç tabloyu açıkladılar: Her 30 dakikada bir vaka yaşanıyor

17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanlarının üyesi bulunduğu sendika temsilcileri “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, birlikteyiz, susmuyoruz” diyerek şiddetle mücadeledeki kararlıklarını sergiledi.

Hekim Birliği Sendikası, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Tabip Odası ve Birlik ve Dayanışma Sendikası yetkililerinin katıldığı etkinlikte sağlıkta şiddetin artarak devam ettiği belirtilerek, her 30 dakikada bir vaka yaşandığı açıklandı.

Toplantıda konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Melike Sigeze, 17 Nisan’ın görevi başında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak büyüdüğünü söyledi.

“ŞİDDET ARTIYOR, ÇÖZÜM HÂLÂ YOK”

Melike Sigeze, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı tehdit ve baskının her geçen gün arttığını belirterek, “Sağlık çalışanlarını koruyacak, caydırıcı ve etkili bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ hâlâ hayata geçirilmiş değil. Verilen sözler tutulmadı, somut ve kalıcı adımlar atılmadı” dedi.

Son yayımlanan aile hekimliği yönetmeliğini eleştiren Ebe Melike Sigeze, özellikle beyaz kod uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin sağlık çalışanlarını korumaktan uzak olduğunu ifade etti. Şiddet uygulayan kişilerin başka bir aile sağlığı merkezine veya aynı merkezde başka bir hekime yönlendirilmesine yönelik yaklaşımın riskleri ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Sağlıkta şiddet bitmiyor! Günde 48 beyaz kod

“CEZASIZLIK ALGISI ŞİDDETİ BÜYÜTÜYOR”

Sağlık Bakanlığı verilerinde beyaz kod vakalarının azaldığının ifade edildiğini hatırlatan Sigeze, sahadaki durumun farklı olduğuna dikkat çekti. “Bugün sağlık çalışanları yaklaşık her 30 dakikada bir şiddet vakasıyla karşı karşıya kalıyor” diyen Sigeze, şiddet faillerine yönelik cezasızlık algısının sorunu derinleştirdiğini söyledi. Ölüm tehdidi içeren başvurularda dahi “kovuşturmaya yer yoktur” kararlarının verilebildiğini belirten Sigeze, bu durumun şiddeti caydırmak yerine teşvik ettiğini dile getirdi.

ŞİDDET UYARISI SAĞLIKLA SINIRLI DEĞİL

Açıklamada, son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına da dikkat çekildi. Sigeze, sağlık ve eğitim alanlarında yaşanan şiddetin tesadüfi olmadığını belirterek, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

“Bizler yalnızca sağlık çalışanları değil, aynı zamanda ebeveynleriz” diyen Ebe Sigeze hem çalışma alanlarının hem de çocukların eğitim gördüğü ortamların güvenli olması gerektiğini vurguladı.

Sağlıkta ve eğitimde şiddeti önlemek için caydırıcı, açık ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Sigeze, sağlık çalışanlarının ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının temel bir hak olduğuna dikkat çekti.

Basın açıklamasının sonunda görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan bir kez daha anılarak, sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.





