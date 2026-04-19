Emekliler İzmir'den ses yükseltti: "Sefalet düzenini kabul etmiyoruz"

Ekonomik krizin etkisini en fazla hisseden kesimlerden olan emekliler, Tüm Emeklilerin Sendikasının çağrısıyla İzmir'in Dikili ilçesinde miting düzenledi. Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Meydanı'nda son bulan eylemde çok sayıda emekli, iktidara tepki göstererek hayat pahalılığına karşı taleplerini dile getirdi.

"BU DÜZEN İNSANI YOK SAYAN BİR DÜZENDİR"

Yoğun katılımın sağlandığı eylemde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kamalı Şahin; emeklilerin ağır bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Türkiye’de milyonlarca emekli, işçi ve emekçi bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zulmüne mahkûm edilmiştir. Yıllarca çalıştık, ürettik ve bu ülkeyi ayakta tuttuk; ama bugün emeklilik artık bir dinlenme değil, yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür" ifadelerini kullanan Şahin, "Emekli aylıkları açlık sınırının altındadır; pazar filesi boş, sofralar eksik, ilaçlar yarımdır. Otogarlarda sabahlayan, ucuz ve sağlıksız odalarda yaşamaya çalışan, kirasını ödeyemediği için evsiz kalan emekliler var. Bu bir kader değil, bir tercihtir. Bu düzen emeği değersizleştiren, insanı yok sayan bir düzendir" dedi.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın iddianame isyanı: Anayasaya uyun!

"DEMOKRASİ YOKSA EKMEK YOKTUR"

Yurttaşların ekonomik krizin yanında demokrasi kriziyle de karşı karşıya kaldığının altını çizen Şahin, "Seçilmişler görevden alınıyor, halkın iradesi gasp ediliyor; sendikacılar, gazeteciler susturuluyor" dedi.

"Yargı siyasallaşmış durumdadır. Demokrasi yoksa ekmek, hukuk yoksa yaşam da yoktur" ifadelerini kullanan Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kamalı Şahin sözlerini şöyle noktaladı:

"TÜİK’in rakamları gerçeği gizlerken asıl enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları katlanıyor, ekmek bile lüks hale geliyor. İktidar emekliye sadaka gibi zamları ‘müjde’ diye sunuyor. Bu düzen sürdürülemez, bu sefalet kabul edilemez."

Çalışan emekliler için emsal karar!

"SANDIK GELECEK HESAP SORULACAK"

Şahin’in konuşmasının ardından basın açıklamasını okuyan Dikili Bölgesel Miting Komitesi Başkanı ve Tüm Emeklilerin Sendikası Dikili Şube Başkanı Raika Doğan; iktidarın politikalarının hem ekonomik hem siyasi yıkıma yol açtığını söyledi.

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum iç açıcı değildir. Hakkâri’den İstanbul’a birçok yerde halkın seçtiği yöneticiler görevden alınmış, tutuklanmıştır. Demokrasi askıya alınmış, yargı tamamen siyasallaşmıştır. Sendikacılardan gazetecilere, siyasetçilerden seçilmiş milletvekillerine kadar birçok kişi tutukludur. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir" diyen Doğan, şu sözleri sarf etti:

"Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Doğan, “Bugün emeklilerin ortalama aylığı 23 bin 500 lira civarındadır. Milyonlarca yurttaş 5-6 bin lira gibi rakamlarla yaşamaya çalışıyor. 5 milyon emekli 20 bin lira seviyesinde aylık alıyor. İleri yaşlarımıza rağmen milyonlarca emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo sosyal devletin çöküşüdür. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz. İktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu aylıklarla yaşanmaz. Er geç sandık gelecek ve bu halk yaşadıklarının hesabını soracaktır."

EMEKLİLER TALEPLERİNİ BİR BİR SIRALADI

Öte yandan ekonomik krize karşı ses yükselten emekliler, BirGün'de yer alan habere göre mitingte taleplerini şöyle sıraladı: