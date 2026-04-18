Çalışan emekliler için emsal karar!

Yayınlanma:
Emekli maaşıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden milyonları yakından ilgilendiren emsal kararda Yargıtay'dan geldi.

Türkiye'de hayat pahalılığı nedeniyle emekli olduktan sonra aynı veya farklı işyerlerinde çalışmaya devam edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi’nden çok konuşulacak bir "hizmet tespiti" kararı geldi.

Bir emekli çalışanın, yıllarca gerçek ücreti üzerinden prim yatırılmadığı ve kayıt dışı çalıştırıldığı iddiasıyla açtığı dava, yüksek mahkemenin "kısmi onama" kararıyla noktalandı.

PATRONUN "VASIFSIZ" İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Dava dosyasındaki bilgilere göre; bir emekli, 31 Aralık 2011 tarihinde resmi olarak emekli edildikten sonra 15 Nisan 2015 tarihine kadar aynı işyerinde sigortasız ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenmeden çalıştırıldığını öne sürdü.

Şirket sahibi adına ihalelere giren, bankalardan kredi kullanan ve tapu işlemleri yürüten emekli çalışan, kendisine asgari ücret seviyesinde ödeme yapıldığının gösterilmesine itiraz etti. Birgün'de yer alan habere göre işveren ise mahkemede şaşırtıcı bir savunma yaparak, bu kritik yetkilerle donatılmış çalışanın aslında "vasıfsız bir işçi" olduğunu ve asgari ücretten fazla ücret almasını gerektirecek bir özelliği bulunmadığını iddia etti.

MAHKEME: "MAAŞI ASGARİ ÜCRET DEĞİL"

İlk Derece Mahkemesi, patronun "vasıfsız" savunmasına itibar etmedi. Yapılan incelemeler sonucunda emekli çalışanın fiilen yaptığı işin niteliği göz önüne alınarak, aldığı son brüt ücretin 3.371,18 TL olduğu tespit edildi. Mahkeme, bu tutarın Prime Esas Kazanç (PEK) matrahına dahil edilmesine karar vererek çalışanı kısmen haklı buldu. Ancak çalışanın 2011-2015 yılları arasındaki tüm süreye yönelik talepleri, zamanaşımı ve ispat sorunları nedeniyle reddedildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Konuyu en üst yargı merciine taşıyan tarafların itirazlarını değerlendiren Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi, 2 Şubat 2026 tarihli kararıyla İstinaf Mahkemesi’nin (Bölge Adliye Mahkemesi) hükmünü onadı. Bu kararla birlikte;

Emekli çalışanın sadece çalıştığı son ayda aldığı gerçek ücret tescillendi.

Geçmişe dönük yıllar süren sigortasız çalışma ve eksik prim iddiaları reddedilmiş oldu.

Patronun "asgari ücretli vasıfsız işçi" oyunu bozulsa da, çalışanın yıllarca kaybettiği prim hakları geri iade edilmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

