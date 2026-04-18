İcra ordusu büyüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin içine sürüklendiği borç felaketini çarpıcı verilerle açıkladı. Makroekonomik veriler ile milyonların cüzdanı arasındaki makas her geçen gün açılırken, borç sarmalı sadece dar gelirliyi değil, orta sınıfı da yutmaya başladı.

2026'NIN İLK İKİ AYINDA 438 BİN KİŞİ TAKİBE DÜŞTÜ

Ekonomik krizin en somut adresi haline gelen icra dairelerinde dosya sayısı rekor kırıyor. CHP’li Kış’ın paylaştığı verilere göre; sadece 2026 senesinin ilk iki ayında 438 bin kişi icra takibine alındı. Bu, her gün ortalama 7 binden fazla insanın yasal takibe düştüğü anlamına geliyor. Halihazırda icra takibinde bulunan kişi sayısı ise 4 milyon 271 bin gibi devasa bir rakama ulaştı.

100 HANEDEN 15’İ İCRA DAİRELERİNDE

Türkiye’de icra, artık istisnai bir durum olmaktan çıkıp genel bir toplumsal gerçeğe dönüştü. Veriler, her 100 aileden 15’inin icra takibiyle boğuştuğunu kanıtlıyor. Gülcan Kış, bu tabloyu şu sözlerle özetledi:

“Bu ülkede icra dosyası artık bir istatistik kalemi değil, milyonlarca hanenin gerçeğidir. Her 100 ailenin 15’inin icralık olduğu bir düzende, ekonomik istikrardan söz etmek mümkün değildir.”

İCRA DAİRELERİNDE 24 MİLYONLUK DOSYA YIĞINI

İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 24 milyon 612 bine dayanarak adalet sistemini kilitlenme noktasına getirdi. Sadece 2026’nın ilk üç ayında açılan yeni dosya sayısı 2 milyon 844 bin olarak kaydedildi. Gülcan Kış, bu durumun bir "sistem krizi" olduğunu vurgulayarak, yargı yükünün altından kalkılamaz hale geldiğine dikkat çekti.

TÜKETİCİNİN BORCU 6,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Halkın gelirle değil, borçla ayakta durmaya çalıştığı bir "borç ekonomisinin" inşa edildiğini belirten Kış, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün Türkiye’de büyüyen şey gelir değil, borçtur. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lirayı aşmış, tahsil edilemeyen batık borçlar ise 381 milyar liraya ulaşmıştır. Bu tablo, halkın ekonomik sistem içinde güçlenmediğini, aksine her geçen gün daha fazla borca bağımlı hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Milyonlar artık gelirini artırarak değil, borcunu büyüterek hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir düzen değildir.”

'BU TABLO SOSYAL BİR ÇÖKÜŞTÜR'

CHP’li vekil, icra takibindeki 4,2 milyon kişinin birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla olduğunu hatırlatarak uyarılarını şöyle noktaladı:



“Bu veriler artık sadece ekonomik göstergeler değildir. Bu, sosyal devletin zayıfladığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve milyonların geçim mücadelesi verdiğini gösteren bir tablodur. İcra dosyaları büyürken refahın büyüdüğünü söyleyemezsiniz. Borçla ayakta duran bir ekonomi, eninde sonunda toplumun tamamını aşağı çeker.”