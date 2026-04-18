Dev bankalar iflas senaryosunu test ediyor

Küresel finans sisteminin en güçlü aktörleri, dünya ekonomisini sarsabilecek büyük bir bankanın batışı ihtimaline karşı Washington’da kritik bir "kıyamet provası" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. The Guardian gazetesinin haberine göre; ABD, Avrupa ve İngiltere’nin merkez bankaları ile denetleyici kurumları, olası bir "sistemik çöküş" karşısında koordinasyon yeteneklerini test edecek.

FED, ECB VE BOE AYNI MASADA

Bu devasa tatbikata; Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE ) başta olmak üzere en üst düzey ekonomi kurmayları katılacak. BoE Başkanı Andrew Bailey’nin de bizzat yer alması beklenen toplantı, finansal otoritenin en üst kademesini bir araya getirecek.

LEHMAN BROTHERS KORKUSU HORTLADI

Tatbikat kapsamında, 2008 yılında tüm dünyayı ekonomik buhrana sürükleyen Lehman Brothers’ın çöküşüne benzer bir senaryo canlandırılacak. Amaç, küresel ölçekte faaliyet gösteren dev bir bankanın iflası halinde ülkeler arası iletişimin ve müdahalenin nasıl sağlanacağını görmek. Bu durum, 2008'den bu yana alınan önlemlere rağmen devasa bir iflas riskinin hala masada olduğunu kanıtlıyor.

YENİ NESİL TEHDİTLER: SAVAŞ VE YAPAY ZEKA

Yetkililer sadece klasik finansal riskleri değil, günümüz dünyasının getirdiği yeni tehditleri de mercek altına alıyor. Tatbikatın ana başlıkları arasında şunlar yer alıyor:

Yapay Zeka: Gelişmiş modellerin finansal sistemde yaratabileceği siber riskler ve kırılganlıklar.

Savaş Riski: ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin küresel piyasalara ve enerji maliyetlerine etkisi.

Özel Kredi Piyasaları: Kontrolsüz büyüyen kredi hacminin yaratabileceği riskler.

TATBİKATIN ADRESİ: FDIC MERKEZİ

Bu kritik stres testi, ABD’de halkın mevduatlarını güvence altına alan FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation - Federal Mevduat Sigorta Kurumu) merkezinde gerçekleştirilecek.

Kurum, bu çalışmayı "üst düzey üçlü tatbikat" olarak tanımlarken, benzer uygulamaların 2008 krizinden sonra standart hale geldiğini hatırlattı.