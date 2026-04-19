Bakanlıktan 12 il için sarı kodlu alarm verildi: Kuvvetli yağış bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 12 kent için için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bahar aylarının gelmesine rağmen Türkiye'de hala soğuk havalar yaşanmaya devam ediyor. Meteorolojinin verilerine göre önümüzdeki 5 günde yurt genelinde havalar soğuyacak. Öte yandan bu hafta sonuna kadar yurdun neredeyse tamamında yağmur ve doğu kentlerinde kar yağışı görülecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 12 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji ve AKOM uyarılarının ardından bir uyarı da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda 12 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin'in iç kesimlerinde, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis'in batısı, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü aktarılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

