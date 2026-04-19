Firari hükümlü kuyuda yakalandı

Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin mutfağındaki kuyuda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B'nin Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi mutfakta üzeri tahta ve halıyla kapatılmış kullanılmayan su kuyusunda yakaladı.

Kuyuda yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise 5 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, 2 cep telefonu ve 5 fişek bulundu.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

