İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi: Sahiller doldu taştı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesi ve güneşli havayı fırsat bilenler park ve sahillere akın etti. Üsküdar’daki Kandilli Sahili de yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer aldı.

Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Kent genelinde sahillerde yoğunluk oluşurken, Kandilli Sahili'ne gelenlerin bazıları piknik yaptı, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahildeki amatör balıkçılar da güneşli havanın tadını çıkardı.

"GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Ali Erkılıç, “Hafta içi iş yorgunluğu oluyor. Biz de hafta sonu kendimizi dışarı atalım dedik. Bir süredir havalar yağışlı ve rüzgarlıydı. Bugün ise hava güzel. Gördüğünüz gibi sahil oldukça kalabalık. Biz de bu güzel havayı değerlendirmek istedik" dedi.

AKOM İstanbul'da yağışın başlayacağı tarihi açıkladıAKOM İstanbul'da yağışın başlayacağı tarihi açıkladı

"BOĞAZ HAVASI ALMAYA GELDİK"

Çocuğuyla sahile gelen Metin Güler ise, “Oğlumu da alıp boğaz havası almaya geldik. Eşim de balık tutuyor. Oltayı benden aldı, benden daha hevesli. Buralar çok güzel yerler. Keşke hep böyle kalsa. Sahil hattı insanların olmalı. Hafta içi çalışıyoruz, sadece hafta sonumuz var. Bu nedenle cumartesi ve pazar günlerini burada değerlendirmek çok güzel oluyor" diye konuştu.

"UZUN SÜRE ÜŞÜDÜK, ARTIK BİRAZ ISINALIM"

Aynur Gök de, “Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Güneşi gören herkes dışarı çıkmış. Balık tutan da çok. Hava güzel. Uzun süre üşüdük, artık biraz ısınalım. Bahar geldi. Yaz da gelirse daha güzel olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Son Dakika | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Son Dakika | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var
Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var
Otomobil yön levhasına çarptı: Sürücü yaralandı
Otomobil yön levhasına çarptı: Sürücü yaralandı